Глава Новгородской области заявил о своей отставке
Руководитель Новгородской области подтвердил прогнозы экспертов и СМИ о том, что кадровые перестановки в верхних эшелонах властей субъектов РФ продолжатся: Сергей Митин досрочно освобождает губернаторское кресло.
Полномочия Митина на посту главы региона истекают осенью текущего года, - в октябре, однако он решил уйти в отставку на 7 месяцев раньше.
«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора», - цитирует ТАСС заявление Митина. По его словам, он заранее поставил в известность главу государства о своем решении и попросил президента о новом поручении.
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