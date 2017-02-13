Глава Новгородской области заявил о своей отставке

Руководитель Новгородской области подтвердил прогнозы экспертов и СМИ о том, что кадровые перестановки в верхних эшелонах властей субъектов РФ продолжатся: Сергей Митин досрочно освобождает губернаторское кресло.

Полномочия Митина на посту главы региона истекают осенью текущего года, - в октябре, однако он решил уйти в отставку на 7 месяцев раньше.

«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора», - цитирует ТАСС заявление Митина. По его словам, он заранее поставил в известность главу государства о своем решении и попросил президента о новом поручении.