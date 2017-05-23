Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

Глава города Нижний Новгород Иван Карнилин написал заявление с просьбой досрочно отправить его в отставку.

По словам Карнилина, он решил дать дорогу молодому поколению, так как ему самому уже исполнилось 60 лет. В органах муниципальной власти он отработал более 25 лет.

Депутат городской думы Нижнего Новгорода фракции «Единая Россия» Марк Фельдман связал отставку главы города Ивана Карнилина с прессингом после публикации Алексея Навального о квартирах в Майами его бывшей супруги, сообщает РБК.

Иван Карнилин являлся другом и соратником бывшего нижегородского губернатора (с 1991 по 1997 годы) и оппозиционера Бориса Немцова. После его гибели в 2015 году, Иван Карнилин принял участие в «Марше памяти Бориса Немцова», проходившем под лозунгом «Против политических убийств и репрессий, за свободную Россию».

Также Иван Карнилин поддержал предложение инициативной группы нижегородцев увековечить память о Борисе Немцове, предложивших установить мемориальную доску на доме, где жил убитый политик.