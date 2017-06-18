Глава немецкого МИД назвал ошибкой попытку Обамы унизить Россию
Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что администрация президента Америки должна исправить ошибки, допущенные командой предыдущего главы государства - Барака Обамы.
Габриэль считает, что команде Трампа надо искать в отношении с Россией «перезагрузку, новые контакты, новые переговоры». Глава МИД ФРГ сказал: «Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой».
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о намерении наладить отношения с Россией, однако большинство политиков из его команды считают РФ главной мировой угрозой, пишет РИА Новости.
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