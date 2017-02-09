Глава ДНР назвал убийство «Гиви» попыткой дестабилизации в республике

Глава Донецкой народно республики (ДНР) Александр Захарченко полагает, что убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») совершено с целью дестабилизации обстановки.

«Обстановка очень тяжелая. В связи с последними терактами, я думаю, это специально было сделано, чтобы обстановку здесь дестабилизировать», - цитирует РИА «Новости» его интервью телеканалу «Россия 1».

В руководстве ДНР ранее заявили, что Толстых погиб в результате теракта, который является «продолжением террористической» войны», Киева против ополченцев. В республике полагают, что убийство «Гиви» могло быть организована украинскими спецслужбами.