Глава ВТБ назвал стоимость доллара к концу 2017 года

Глава банка ВТБ Андрей Костин пообещал, что стоимость доллара к концу года составит 61-62 рубля. Он отметил, что закупка Минфином иностранной валюты не окажет влияния на колебание курса.

В интервью телеканалу «Россия 1» Костин пояснил, что курс валюты до конца года будет снижаться до 61-62 рублей. Решение Министерства финансов России о закупке иностранной валюты на 70,5 миллиардов рублей в период с 7 марта по 6 апреля 2017 года он назвал «здравым и разумным». Это, по его мнению, «позволит стабилизировать курс и избежать каких- то резких колебаний и скачков».

Ранее глава ВТБ заявлял, что закупка иностранной валюты может ослабить рубль на 5% при условии, что цена за баррель нефти не превысит 55 долларов.