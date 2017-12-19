Глава СБУ назвал способ возвращения Донбасса
Киев вернет под свой контроль территории Донбасса с помощью «патриотизма и сплоченности украинцев», заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
«Патриотизм и сплоченность украинцев вскоре обеспечат освобождение временно оккупированных территорий», — цитирует слова главы СБУ пресс-служба ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой областей, объявивших о своей независимости после госпереворота на Украине, сообщает «РИА Новости».
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