Глава СБУ назвал способ возвращения Донбасса

Киев вернет под свой контроль территории Донбасса с помощью «патриотизма и сплоченности украинцев», заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

«Патриотизм и сплоченность украинцев вскоре обеспечат освобождение временно оккупированных территорий», — цитирует слова главы СБУ пресс-служба ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой областей, объявивших о своей независимости после госпереворота на Украине, сообщает «РИА Новости».