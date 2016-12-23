Глава ОТР назвал самую важную тему пресс-конференции Путина

Гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенков рассказал, какую тему считает самой важной в пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Для нас в пресс-конференции Путина самым важным будет, прежде всего, социальные вопросы о зарплате, ЖКХ и здравоохранении», - отметил он в интервью НСН. При этом добавил, что большая пресс-конференция главы государства является хорошей возможностью для провинциальных СМИ задать свои вопросы.

Путин проведет встречу с представителями СМИ 23 декабря. На нее аккредитованы свыше полутора тысяч журналистов.