Глава ОТР назвал самую важную тему пресс-конференции Путина
Гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенков рассказал, какую тему считает самой важной в пресс-конференции президента России Владимира Путина.
«Для нас в пресс-конференции Путина самым важным будет, прежде всего, социальные вопросы о зарплате, ЖКХ и здравоохранении», - отметил он в интервью НСН. При этом добавил, что большая пресс-конференция главы государства является хорошей возможностью для провинциальных СМИ задать свои вопросы.
Путин проведет встречу с представителями СМИ 23 декабря. На нее аккредитованы свыше полутора тысяч журналистов.
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