Глава Нацкомитета демократов станет «кошмаром» для Трампа

Избранный накануне председатель Национального комитета Демократической партии США Томас Перес назвал демократов «худшим кошмаром» президента Америки Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем Twitter: «Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Элиссон и я, и демократы, объединенные по всей стране, будем вашим худшим кошмаром».

Перес также ретвитнул сообщение главы штатов, в котором Трамп поздравил демократа, написав, что не «может представить себя более счастливым за него или за Республиканскую партию».

Ранее президент США объявил выборы главы Национального комитета демократов «сфальсифицированными».