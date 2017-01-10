Глава Национальной разведки США сделал важное уточнение к докладу о «русских хакерах»

Выступая на слушаниях в профильном комитете Сената США, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер подчеркнул, что мнение американского разведсообщества о хакерских атаках, приписываемых России, отражает мнение не всей администрации.

- Должен добавить, что доклад отражает мнение разведывательного сообщества, а не администрации, - цитирует Клэппера ТАСС.

Глава службы не уточнил, что и кого конкретно он имел в виду, сделав такой акцент на этой детали.

Публичная версия доклада, распространенная ведомством Клэппера, подвергается жесткой критике, в том числе в самой Америке, как совершенно бездоказательная и неубедительная.

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Места: Россия, США
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