Глава Национальной разведки США сделал важное уточнение к докладу о «русских хакерах»
Выступая на слушаниях в профильном комитете Сената США, директор Национальной разведки Джеймс Клэппер подчеркнул, что мнение американского разведсообщества о хакерских атаках, приписываемых России, отражает мнение не всей администрации.
- Должен добавить, что доклад отражает мнение разведывательного сообщества, а не администрации, - цитирует Клэппера ТАСС.
Глава службы не уточнил, что и кого конкретно он имел в виду, сделав такой акцент на этой детали.
Публичная версия доклада, распространенная ведомством Клэппера, подвергается жесткой критике, в том числе в самой Америке, как совершенно бездоказательная и неубедительная.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии