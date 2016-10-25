Глава национальной разведки США разгадал главную цель Путина

Внешняя политика России и ее президента Владимира Путина строится на том, что государственная власть хочет быть супердержавой и требует соответственного к себе отношения. Такое заявление сделал глава национальной разведки США Джеймс Клэппер.

- Владимир Путин видит Россию великой страной, великой державой. Главная их цель состоит в том, чтобы США относились к России как к великой державе, - цитирует ТАСС выступление Клэппера на конференции в нью-йоркском Совете по международным делам.

Директор национальной разведки Соединенных Штатов подчеркнул также, что на данном этапе отношения между двумя странами «очень плохие», радует лишь то, что сохраняется общение по дипломатическим каналам.

- Отношения очень плохие, у нас очень много разногласий, например, по Сирии и по Украине. Но в то же время мы продолжаем поддерживать контакты. Госсекретарь Джон Керри и министр иностранных дел Сергей Лавров поддерживают контакты, и это хорошо, - отметил Клэппер.

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Места: Россия, США
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