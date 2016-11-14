Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку
Занимавшая пост главы Национальной полиции Украины с 4 ноября 2015 года Хатия Деканоидзе подала в отставку.
Временно исполняющим обязанности Нацполиции стал Вадим Троян, - сообщает УНИАН со ссылкой на издание «Обозреватель».
В Грузии Деканоидзе с 2007 по 2012 годы занимала должность ректора Академии полиции Министерства внутренних дел страны. С июля по октябрь 2012 года была министром образования и науки Грузии, затем была советником МВД Украины Арсена Авакова.
Эксперты связывают отставку Деканоидзе с уходом с занимаемой должности губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
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