Глава Национального телевидения Украины Аласания уволился из-за «Евровидения-2017»

Зураб Аласания подал в отставку с поста главы Национального телеканала Украины, поскольку не хочет быть замешанным в финансовым махинациях, связанных с проведением ежегодного музыкального конкурса «Евровидение-2017».

Генеральный директор НТК подчеркнул, что опасается не только психологической ответственности, которая ляжет на его плечи с организацией конкурса, но и уголовной, так как речь идет о десятках миллионов евро, - сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на украинское издание «Медиапорт».

По словам Аласании, на Украине невозможно проконтролировать легальность расходования средств бюджета. Если человек «принадлежит к власти или является приближенным к ней, то может спокойно распоряжаться даже миллиардами».

Теперь уже бывший глава телеканала выразил надежду, что его отставка привлечет должное внимание к проблемам финансирования «Евровидения-2017».

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