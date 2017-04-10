Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке
Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию.
По данным источника Bloomberg, Порошенко заявление Гонтаревой удовлетворил, однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Гонтарева заявляла о своем желании уйти в отставку еще на прошлой неделе. Последней каплей она назвала акцию протеста, которая прошла возле ее дома под Киевом, сообщает «Федерал пресс».
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