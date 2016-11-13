Глава НАТО предупредил Трампа о последствиях отказа от альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к избранному президенту США Дональду Трампу, указав на несвоевременность отказа от альянса.

«Мы стоим перед лицом крупнейших за целое поколение вызовов для нашей безопасности. Сейчас не время ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и Соединенными Штатами», - цитирует Столтенберга The Guardian.

Глава НАТО напомнил о том, что альянс поддержал США после терактов 11 сентября 2001 года операцией в Афганистане, в ходе которой погибли более тысячи его солдат.

Столтенберг отметил резкое ухудшение ситуации с безопасностью альянса в последнее время. Причину этого он видит в «напористости» России, а также нестабильности на Ближнем Востоке и в северной Африке. Он назвал развертывание дополнительных контингентов в Европе сдерживанием, направленным на предотвращение конфликта.

Ранее в НАТО решили перенести проведение очередного саммита, намеченного на начало 2017 года из-за победы на выборах в США Трампа, который назвал альянс устаревшей организацией.