Глава ЦРУ насчитал сотни погибших россиян в Сирии

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил о том, что в Сирии были убиты по крайней мере «пара сотен» россиян.

Предполагается, что речь идет о наемниках из РФ, погибших во время боевых действий в окрестностях Дейр-Эз-Зора в начале февраля.

Западные СМИ также тогда сообщали о сотнях погибших российских наемников. Однако в МИД РФ эти сообщения назвали дезинформацией, подтвердив возможную гибель только пяти человек, передает «ФедералПресс».