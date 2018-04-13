Глава ЦРУ насчитал сотни погибших россиян в Сирии
Директор ЦРУ Майк Помпео заявил о том, что в Сирии были убиты по крайней мере «пара сотен» россиян.
Предполагается, что речь идет о наемниках из РФ, погибших во время боевых действий в окрестностях Дейр-Эз-Зора в начале февраля.
Западные СМИ также тогда сообщали о сотнях погибших российских наемников. Однако в МИД РФ эти сообщения назвали дезинформацией, подтвердив возможную гибель только пяти человек, передает «ФедералПресс».
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