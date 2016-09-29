Глава московского Ространснадзора задержан за взятки

Накануне в здании Ространснадзора, в ходе проведения обысков был задержан начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик – данную информацию подтвердили в городском ГСУ СКР. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

Суржика обвиняют во взяточничестве на 1,15 миллиона рублей, на данный момент решается вопрос о мере его пресечения. Ранее был задержан коллега Суржика из южного управления Артем Высоцкий.