Глава московского Ространснадзора задержан за взятки
Накануне в здании Ространснадзора, в ходе проведения обысков был задержан начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик – данную информацию подтвердили в городском ГСУ СКР. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
Суржика обвиняют во взяточничестве на 1,15 миллиона рублей, на данный момент решается вопрос о мере его пресечения. Ранее был задержан коллега Суржика из южного управления Артем Высоцкий.
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