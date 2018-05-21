Глава Минздрава РФ: детство будет длиться до 30 лет

В ближайшей перспективе периодом детства в мире будет считаться возраст от 25 до 30 лет, считает глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По ее словам, на момент начала Великой Отечественной войны период детства составлял 14 лет, в 60-е годы прошлого года детство заканчивалось в 16 лет, а сейчас по всему миру из детства выходят лишь после 21 года.

«Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях начиная с момента рождения», — отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что главным вектором развития человечества является удлинение периода детства и активного взрослого возраста, сообщает «РИА Новости».