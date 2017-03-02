Глава Минюста США утаил контакты с российским послом

Глава Минюста США Джефф Сешнс, будучи сенатором дважды контактировал с послом России в США Сергеем Кисляком, но не сообщил об этом, когда его кандидатура утверждалась в сенате.

Ссылаясь на неназванные источники в Минюсте издание The Washington Post уточняет, что одна из встреч носила частный характер и состоялась в офисе Сешнса. При этом сделан акцент на том, что это произошло в сентябре, когда якобы имели место кибератаки со стороны РФ с целью повлиять на президентские выборы в США.

Вторая встреча Сешнса с российским послом, по данным СМИ, была публичной и состоялась в кругу других дипломатов.

Ранее стало известно, что утаивание информации о контактах с российским послом стоило должности советнику по национальной безопасности президента США Майклу Флинну.