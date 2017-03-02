Глава Минюста США утаил контакты с российским послом

Глава Минюста США Джефф Сешнс, будучи сенатором дважды контактировал с послом России в США Сергеем Кисляком, но не сообщил об этом, когда его кандидатура утверждалась в сенате.

Ссылаясь на неназванные источники в Минюсте издание The Washington Post уточняет, что одна из встреч носила частный характер и состоялась в офисе Сешнса. При этом сделан акцент на том, что это произошло в сентябре, когда якобы имели место кибератаки со стороны РФ с целью повлиять на президентские выборы в США.

Вторая встреча Сешнса с российским послом, по данным СМИ, была публичной и состоялась в кругу других дипломатов.

Ранее стало известно, что утаивание информации о контактах с российским послом стоило должности советнику по национальной безопасности президента США Майклу Флинну.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Малайзия объявила о прекращении безвизового режима с КНДР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО