Глава Минтруда предложил не тратить Резервный фонд на зарплаты

Министр труда Максим Топилин высказался против погашения долгов по зарплатам из средств Резервного фонда.

В частности, такое предложение поступило от депутатов КПРФ в связи с невыплатой шахтерам Ростовской области более 200 миллионов рублей.

«Я считаю, что это неправильно, потому что не может государство отвечать за долги конкретных работодателей. Потому что тогда будут просто бросать производства, вводить производства в банкротства, что иногда и происходит, на самом деле», - цитирует министра «Интерфакс».

По мнению главы ведомства, более верным решением будет предоставить Роструду больше инструментов для блокировки средств на счетах работодателей. При этом Топилин отметил, что блокироваться счета должны на ранних стадиях появления задолженности.

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