Глава Минтруда озвучил идею уравнять зарплатный минимум с прожиточным по регионам

Законодательно нигде не закреплено, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть единым по России, и будет логично, если минимальные зарплаты будут равны прожиточному минимуму в каждом конкретном регионе, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

По его словам, МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. «Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму», - цитирует «Интерфакс» главу Минтруда.

«Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России», - добавил Топилин в ходе заседания рабочей группы в Госдуме по подготовке предложений по повышению МРОТ.

Как отметил Топилин, доплаты к пенсиям, социальные выплаты и пособия привязаны в российском законодательстве к региональному прожиточному минимуму, который сильно различается в целом по стране. В то же время средний ПМ по стране является «виртуальной величиной».