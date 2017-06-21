Глава Минспорта: сборной России немного не повезло

Министр спорта России Павел Колобков остался доволен тем, как отечественная сборная провела матч с португальцами.

Особенно он отметил игру российских футболистов во втором тайме. «Вся команда боролась, команда играла достойно…, с большим желанием и самоотдачей, просто немного не повезло», - цитирует главу ведомства «Интерфакс».

Сборная России уступила в матче с командой Португалии со счетом 0:1. В результате она занимает второе место в группе А с тремя очками. Следующую встречу в Кубке конфедераций россияне проведут с мексиканцами. Она состоится 24 июня.