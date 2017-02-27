Глава Минспорта РФ о матче по бенди: «дичайший случай» и «цирк»

Накануне во время матча по хоккею с мячом архангельский «Водник» и «Байкал-Энергия» (Иркутск) в общей сложности забили 20 мячей в свои ворота. Российский министр спорта Павел Колобков высказал глубокое возмущение такой игрой, назвав ее «цирком» и предложил вынести обсуждение матча на самый высокий уровень.

По словам министра, в понедельник, 27 февраля на заседании КДК федерации будет рассматриваться «этот дичайший случай», передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС. Павел Колобков считает, что хоккеисты попросту забыли, что играют для своих болельщиков.

«По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», — заявил Колобков. Он также отметил, что произошедшее нанесло удар по развитию бенди в России.