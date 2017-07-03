Глава Минсельхоза рассказал об убытках РФ при изменении климата
Изменения климата грозят России ежегодной потерей 1-2% ВВП. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Глава ведомства отметил, что скорость потепления на территории страны более чем в двое превышает средний показатель по остальному миру. Происходящие изменения особенно негативно отражаются на сельском хозяйстве, поскольку данная отрасль как ни одна другая зависит от погоды.
В то же время глава Минсельхоза признал, что в глобальном потеплении есть значительная доля вины самой отрасли. «Почти треть выбросов парниковых газов так или иначе связана с агропромышленным сектором. Крайне важно тщательно проанализировать возможные негативные последствия для глобальной экономики и комплекс мер по их нейтрализации», - цитирует его ТАСС.
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