Глава Минобрнауки назвала Сталина тираном
Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева назвала советского лидера Иосифа Сталина тираном.
По ее словам, Сталин был «большим политиком с большим-большим знаком минус».
«Как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого (и не только на его совести) жертвы политических репрессий?»,- сказала Васильева изданию «Дни.ру».
Кроме того, она рассказала о своих научных работах, посвященных истории Русской православной церкви и патриотическому движению в годы войны, согласно которым, интересы власти и церкви с 1943 по 1953 год совпадали.
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