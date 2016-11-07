Глава Минобрнауки назвала Сталина тираном

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева назвала советского лидера Иосифа Сталина тираном.

По ее словам, Сталин был «большим политиком с большим-большим знаком минус».

«Как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого (и не только на его совести) жертвы политических репрессий?»,- сказала Васильева изданию «Дни.ру».

Кроме того, она рассказала о своих научных работах, посвященных истории Русской православной церкви и патриотическому движению в годы войны, согласно которым, интересы власти и церкви с 1943 по 1953 год совпадали.