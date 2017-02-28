Глава Минобразования нашла объяснение учительской зарплате в 7 тысяч рублей

Глава Минобразования РФ Ольга Васильева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что зарплата учителей в Ивановской области составляет семь тысяч рублей.

По ее словам, данные о заработке, на размер которого пожаловалась одна из учительниц, не соответствуют действительности.

- Информация не подтвердилась, там зарплата 15 тысяч. Почему такая маленькая сумма — это касалось январских выплат и больших январских праздников. Сейчас более или менее ровная ситуация, —цитирует ТАСС слова Васильевой.

Ранее учительница одной из школ Ивановской области пожаловалась спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко на зарплату в размере семи тысяч рублей.