Глава Минобороны Швеции назвал Россию вызовом безопасности в Европе

Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает Россию главным вызовом европейской модели безопасности.

На встрече с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом шведский министр заявил, что Россия оказывает дестабилизирующее воздействие в Северной Европе и за ее пределами.

В качестве примера «русской агрессии» Хультквист привел ситуацию на Украине, передает «ФедералПресс».