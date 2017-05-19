Глава Минобороны Швеции назвал Россию вызовом безопасности в Европе
Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает Россию главным вызовом европейской модели безопасности.
На встрече с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом шведский министр заявил, что Россия оказывает дестабилизирующее воздействие в Северной Европе и за ее пределами.
В качестве примера «русской агрессии» Хультквист привел ситуацию на Украине, передает «ФедералПресс».
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