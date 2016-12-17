Глава Минобороны РФ обсудил ситуацию в Алеппо с Дамаском и Тегераном
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с сирийским и иранским коллегами Фахедом Джасем аль-Фреджем и Хосейном Дехганом. Темой беседы стала ситуация в Алеппо.
Министры обменялись мнениями о текущем положении дел в освобожденном от террористов городе. Кроме того, они обсудили пути нормализации военной и гуманитарной обстановки, передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство. Наряду с этим стороны обговорили шаги по обеспечению режима перемирия на территории всей страны.
Ситуацию в Алеппо Шойгу обсудил также с главой турецкой разведки Хаканом Фиданом.
Ранее беседа на тему Алеппо состоялась между министрами иностранных дел России, Ирана и Турции.
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