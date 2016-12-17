Глава Минобороны РФ обсудил ситуацию в Алеппо с Дамаском и Тегераном

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с сирийским и иранским коллегами Фахедом Джасем аль-Фреджем и Хосейном Дехганом. Темой беседы стала ситуация в Алеппо.

Министры обменялись мнениями о текущем положении дел в освобожденном от террористов городе. Кроме того, они обсудили пути нормализации военной и гуманитарной обстановки, передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство. Наряду с этим стороны обговорили шаги по обеспечению режима перемирия на территории всей страны.

Ситуацию в Алеппо Шойгу обсудил также с главой турецкой разведки Хаканом Фиданом.

Ранее беседа на тему Алеппо состоялась между министрами иностранных дел России, Ирана и Турции.