Глава Минкультуры России призвал блогеров популяризовать чтение
Министру Культуры Владимир Мединский в ходе встречи с известными блогерами призвал их создать моду на чтение среди молодежи.
«Важно показать, что модно читать, что модно читать и классику. Ненавязчиво подсказать, что именно читать, а не только Twitter», - цитирует министра ТАСС.
Мединский отметил, что блоги, как новые СМИ и лидеры общественного мнения должны популяризовать среди аудитории чтение, посещение музеев, театров. Вместе с тем он призвал делать это ненавязчиво, а разжигая интерес к знаниям.
Министр предложил создать команду блогеров при ведомстве, пообещав им доступ на все культурные мероприятия. Он также добавил, что сотрудничество может осуществляться на основе предоставления грантов.
Следующая новость Американский ученый научил бороться с хронической усталостью
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии