Глава Минкультуры России призвал блогеров популяризовать чтение

Министру Культуры Владимир Мединский в ходе встречи с известными блогерами призвал их создать моду на чтение среди молодежи.

«Важно показать, что модно читать, что модно читать и классику. Ненавязчиво подсказать, что именно читать, а не только Twitter», - цитирует министра ТАСС.

Мединский отметил, что блоги, как новые СМИ и лидеры общественного мнения должны популяризовать среди аудитории чтение, посещение музеев, театров. Вместе с тем он призвал делать это ненавязчиво, а разжигая интерес к знаниям.

Министр предложил создать команду блогеров при ведомстве, пообещав им доступ на все культурные мероприятия. Он также добавил, что сотрудничество может осуществляться на основе предоставления грантов.