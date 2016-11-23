Глава Минкульта Украины Нищук публично извинился за слова о жителях Донбасса

Министр культуры Украины Евгений Нищук принес публичные извинения за слова о том, что жители Донбасса не способны культурно развиваться, поскольку у них «нет никакой генетики».

- Ввиду того, как это сейчас разбирают на атомы, хочу официально извиниться, если это слово или что-либо другое стало причиной обиды тех или иных людей. Я прошу прощения за слово «генетика», которое я употребил в совсем другом смысле, наверное, оно было неуместным, — цитирует РИА «Новости» заявление Нищука на брифинге в Киеве.

Ранее министр культуры заявил, что Донбасс во времена Советского Союза заселялся искусственно, поэтому у людей, живущих здесь и в Запорожье, нет способности к культурному развитию.