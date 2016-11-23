Глава Минкульта Украины Нищук публично извинился за слова о жителях Донбасса
Министр культуры Украины Евгений Нищук принес публичные извинения за слова о том, что жители Донбасса не способны культурно развиваться, поскольку у них «нет никакой генетики».
- Ввиду того, как это сейчас разбирают на атомы, хочу официально извиниться, если это слово или что-либо другое стало причиной обиды тех или иных людей. Я прошу прощения за слово «генетика», которое я употребил в совсем другом смысле, наверное, оно было неуместным, — цитирует РИА «Новости» заявление Нищука на брифинге в Киеве.
Ранее министр культуры заявил, что Донбасс во времена Советского Союза заселялся искусственно, поэтому у людей, живущих здесь и в Запорожье, нет способности к культурному развитию.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии