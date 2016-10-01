Глава Минфина сообщил об изменении индексации пенсий в зависимости от инфляции

Выступая перед журналистами в кулуарах Сочинского инвестиционного форума, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что индексации пенсий будут корректироваться в зависимости от отклонения темпов инфляции от прогнозируемого уровня в 4 процента.

- Будут индексироваться пенсии и другие социальные выплаты по факту. Если мы сейчас заложим в прогноз по 4 процента, а потом если вдруг будут отклонения в одну или другую сторону - конечно, пересчитаем по закону. Так требует закон, - цитирует Силуанова «Интерфакс».

По словам главы финансового ведомства, решение о том, чтобы заложить в бюджет на ближайшие три года инфляцию в размере 4 процентов, в правительстве уже принято.

- Да, вот сегодня председатель правительства на встрече с бизнесом об этом сказал, - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.