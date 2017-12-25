Глава Минфина США получил в «подарок» конский навоз

Психолог из Лос-Анджелеса Робби Стронг отправил министру финансов США Стивену Мнучину посылку с конским навозом.

По словам отправителя необычного «подарка», своим поступком он хотел показать жителям США, что «республиканцы ничего не сделали для рабочего класса».

«Надо, чтобы кто-то задокументировал мой подарок для игры в тайного Санту», — подписал психолог фотографию в соцсети, на которой запечатлена упаковка «рождественского подарка».

Всего Стронг собрал для Мнучина две посылки: одна прибыла район Бэл-Эйр в Лос-Анджелесе, другая — в Беверли-Хиллз.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин получил в подарок подозрительную коробку. Подарок, завернутый в рождественскую бумагу и отправленный «от лица американского народа», перед открытием изучили саперы, сообщает «РИА Новости».

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