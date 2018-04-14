Глава Минфина РФ обнадежил россиян скорым укреплением рубля

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о скором возвращении курса рубля к равновесному уровню.

В интервью телепрограмме «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» он сказал: «58, 59, может быть, 60 (рублей за доллар - ред.), по крайней мере такой курс был равновесным на протяжении нескольких месяцев. Считаю, что это действительно тот курс, который соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала».

По мнению Силуанова, колебания на фондовом рынке России произошли из-за нервной реакции на расширение американских санкций, передает «Российская газета».

6 апреля Минфин США включил в санкционный список еще 38 фигурантов из России – компании, госслужащих, госструктуры. Доллар достигал отметки выше 65 рублей, евро – более 80.