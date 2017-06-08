Глава «Microsoft Россия» собирается покинуть страну

Глава корпорации «Microsoft Россия» Павел Бетсис может покинуть компанию, чтобы заняться собственными проектами вне страны.

Хорошо знакомый с планами главного менеджера источник сообщил, что о новом назначении в российском «Microsoft» будет объявлено уже в ближайшие две-три недели.

Стал известен и тот факт, что за 2014-2017 гг. бизнес «Microsoft» в России рос преимущественно за счет сегментов крупного корпоративного бизнеса, а также - среднего и малого бизнеса.

Но за все это время доля госсектора и сегмента пользовательских решений в структуре выручки «Microsoft» снизилась, отмечает ТАСС.

Павел Бетсис пришел в компанию в 2014 году. До этого он занимал пост вице-президента «Cisco» в России и СНГ, а также возглавлял «Cisco Systems Россия».

За время его руководства «Microsoft» в России продемонстрировал рост бизнеса выше среднерыночного.