Глава Microsoft потратит миллионы на борьбу с гриппом

Билл Гейтс запускает проект Grand Challenge, цель которого состоит в поиске универсальной вакцины от гриппа.

В ее разработку Гейтс инвестирует 12 миллионов долларов. Он надеется привлечь к решению проблемы лучших ученых со всего мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.