Глава Microsoft потратит миллионы на борьбу с гриппом
Билл Гейтс запускает проект Grand Challenge, цель которого состоит в поиске универсальной вакцины от гриппа.
В ее разработку Гейтс инвестирует 12 миллионов долларов. Он надеется привлечь к решению проблемы лучших ученых со всего мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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