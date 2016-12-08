Глава Ми-6 Янгер выступил с резкой критикой действий России в Сирии

Действия России в Сирии не приведут к миру в этой стране. Такое суждение высказал глава службы внешней разведки Великобритании Алекс Янгер.

- Россия и режим Асада хотят превратить Сирию в пустыню и называют это миром, — цитирует Янгера РИА «Новости».

По словам главы Ми-6, режим президента Сирии Башара Асада полностью дискредитировал себя, соответственно позиция России, защищающей действующую влась деструктивна.

- Я считаю, что поведение России в Сирии в союзе с дискредитированным режимом Асада, если не изменится, то станет трагическим примером опасностей, которыми грозит потеря легитимности. Считая террористами всех, кто противостоит жестоком правительству, Россия отчуждает именно тех, с кем должна быть заодно, чтобы победить экстремистов, — заявил глава Ми-6.

Янгер считает, что террористические угрозы будут продолжать исходить из Сирии, пока в этой стране не завершится гражданская война.

- Ситуация на месте страшно сложная. Положение сирийцев продолжает ухудшаться. Не могу сказать с уверенностью, что принесет следующий год, но знаю одно: мы не можем быть защищены от угроз, исходящих из этой страны, пока гражданская война не закончится, — подчеркнул глава службы внешней разведки.