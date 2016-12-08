Глава Ми-6 рассказал о предотвращении 12 терактов с июня 2013 года

Британские спецслужбы в период с июня 2013 года предотвратили 12 крупных терактов. Об этом сообщил глава службы внешней разведки Соединенного Королевства Алекс Янгер.

- Сейчас, когда я говорю, в высшей степени организованные структуры внутри ИГ (запрещенная в РФ организация) планируют теракты против Великобритании и наших союзников, и им даже не нужно для этого покидать Сирию, — цитирует Янгера РИА «Новости».

По словам главы Ми-6, Великобритания сталкивается с беспрецедентным уровнем террористической угрозы.

- Уровень террористической угрозы беспрецедентный. Британская разведка и спецслужбы с июня 2013 года предотвратили 12 террористических заговоров в Великобритании. А Ми-5 (служба контрразведки) и полиция продолжают проводить сотни расследований, касающихся того, кто намеревается совершить теракты и кто поддерживает террористическую деятельность, направленную против наших граждан, — подчеркнул Янгер.

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