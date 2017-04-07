Глава Международного олимпийского комитета подозревается в коррупции

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подозревается в причастности к коррупции, следует из отчета исследовательского центра Correctiv.

Согласно документу, в период с 2005 по 2009 год Бах консультировал компанию Ferrostaal. За оказываемые услуги он получал 125 тысяч евро за 20 рабочих дней в году, а также по 5 тысяч евро за зарубежные командировки.

В 2011 году компания была уличена в коррупционных схемах и оштрафована на 140 миллионов евро.

До 2008 года Бах консультировал компанию Siemens, которая сотрудничала с МОК и получала от него выгодные контракты. В частности, Олимпийские игры-2008 в Пекине принесли концерну доход в 1,1 миллиарда евро, сообщает ТАСС.