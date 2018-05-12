Глава лыжной федерации РФ нелестно отозвалась о Григории Родченкове

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о бывшем директоре Московской антидопинговой лаборатории и информаторе Всемирного допингового агентства (WADA) Григории Родченкове.

«Как к убогим можно относиться? С одной стороны, конечно, мне его жаль, что у него такие проблемы с головой. А с другой стороны, если по-русски сказать, большой он гад», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Родченков заявил, что информация о допинге в российском спорте является подлинной. Позже на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) он не смог подтвердить некоторые свои утверждения о применения допинга российскими спортсменами, передает телеканал «360». В то же время Следственный комитет России отправил в WADA доказательства, опровергающие обвинения Родченкова.