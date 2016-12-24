Глава Lockheed Martin обещала Трампу снизить цены на истребители F-35

Генеральный директор американской авиастроительной компании Lockheed Martin Corp Мэрилин Хьюсон обещала избранному президенту США Дональду Трампу снизить стоимость истребителей F-35.

- Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену, —написала Хьюсон в Twitter после встречи с Трампом.

Она также сообщила, что Трамп хочет, чтобы США обладали самым высоким военным потенциалом при меньших расходах налогоплательщиков, отметив, что компания Lockheed Martin Corp готова предоставить это.

Ранее Трамп раскритиковал программу F-35, осуществляемую корпорацией Lockheed Martin, которая обошлась налогоплательщикам в 400 миллиардов долларов.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября. Он вступит в должность 8 января 2017 года, сообщает «РИА Новости».