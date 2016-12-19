Глава МВФ Лагард признана виновной в халатности судом Французской Республики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард признана виновной в «халатности при исполнении своих служебных обязанностей» в бытность министром экономики Франции.

Такое постановление вынес суд Французской Республики на своем заседании в понедельник, 19 декабря, - сообщает ТАСС.

Вместе с тем, как заявил адвокат главы МВФ Патрик Мезоннев, суд не определил его подзащитной никакого наказания.

Ранее сообщалось, что французские следователи посчитали Лагард причастной к многомиллионным махинациям бывшего миллиардера и владельца футбольного клуба «Олимпик Марсель» Бернара Тапи.