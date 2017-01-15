Глава Кубани поручил круглосуточно искать пропавших детей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил спасателям вести поиск пропавших детей круглосуточно.

Глава региона также заявил, что семьям пропавших детей необходимо оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщает РИА "Новости". Поиск подростков будет вестись круглосуточно.

По уточненным данным, пять подростков гуляли по льду на реке Кирпили в районе Тимашевска. Вблизи поселка Садовод они провалились под лед. Одного подростка удалось достать живым. Еще один погиб, его тело извлекли из воды.

Поиск еще троих детей продолжается. К спецоперации подключили водолазов.