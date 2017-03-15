Глава Крыма заявил о необходимости монархии в РФ
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о необходимости установления монархии в России.
«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, - это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», - заявил он.
По мнению Аксенова, такая форма правления только навредит России.
«Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - сказал он.
Глава Крыма также заявил, что президент страны должен иметь неограниченные полномочия и стать монархом, чтобы легче отражать нападки со стороны внешних врагов. Об этом сообщает агентство Nation news со ссылкой на «Первый Крымский» телеканал.
Следующая новость Российский хакер нанес миру ущерб в 500 миллионов долларов
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии