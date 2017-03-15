Глава Крыма заявил о необходимости монархии в РФ

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о необходимости установления монархии в России.

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, - это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», - заявил он.

По мнению Аксенова, такая форма правления только навредит России.

«Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - сказал он.

Глава Крыма также заявил, что президент страны должен иметь неограниченные полномочия и стать монархом, чтобы легче отражать нападки со стороны внешних врагов. Об этом сообщает агентство Nation news со ссылкой на «Первый Крымский» телеканал.