Глава Крыма предсказал новые задержания по делу Казурина
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что по делу бывшего вице-премьера Олега Казурина следует ожидать задержания еще ряда чиновников.
«Есть еще вопросы к отдельным должностным лицам. Уверяю, что вопрос еще не закончен, это не последнее задержание», - цитирует его РИА «Новости».
Каких-либо подробностей Аксенов не сообщил, сославшись на тайну следствия. Вместе с тем заверил, что ситуация «находится под полным контролем» и наказания никто не избежит. «Мы принимаем меры по самоочищению», - добавил глава Крыма.
О задержании Казурина стало известно некоторое время назад. Экс-чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
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