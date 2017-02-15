Глава Крыма предсказал новые задержания по делу Казурина

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что по делу бывшего вице-премьера Олега Казурина следует ожидать задержания еще ряда чиновников.

«Есть еще вопросы к отдельным должностным лицам. Уверяю, что вопрос еще не закончен, это не последнее задержание», - цитирует его РИА «Новости».

Каких-либо подробностей Аксенов не сообщил, сославшись на тайну следствия. Вместе с тем заверил, что ситуация «находится под полным контролем» и наказания никто не избежит. «Мы принимаем меры по самоочищению», - добавил глава Крыма.

О задержании Казурина стало известно некоторое время назад. Экс-чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.