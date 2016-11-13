Глава Крыма подтвердил начало поставок газа украинскому Геническу

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил поставки российского газа в украинский город Геническ Херсонской области, опровергнув заявление местных властей об отсутствии топлива.

«Вчера вентили открыли, давление в газопроводе сравнялось», - цитирует его ТАСС. По словам Аксенова, в настоящее время прокачка невелика по причине высокой температуры воздуха – в Симферополе около 15 градусов тепла. Глава Крыма заверил, что с похолоданием интенсивность подачи топлива возрастет.

Распоряжение о поставке газа в Геническ отдал президент России Владимир Путин в связи с ситуацией в городе, близкой к гуманитарной катастрофе. Аксенов, в свою очередь, заявил, что на газоснабжении полуострова это никак не отразится. В то же время он усомнился в том, что Киев расплатится с Москвой за аналогичные поставки в прошлом году. Задолженность составляет 18 миллионов рублей.

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