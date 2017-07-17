Глава Крыма остался недоволен ценами на овощи на курортах
Стоимость овощей на курортах Крыма возмутила главу республики Сергея Аксенова. Он поручил разобраться в ситуации вице-премьеру Юрию Гоцанюку и главе Минсельхоза республики Андрею Рюмшину.
«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200-300 рублей за 1 кг помидоров – это недопустимо. Проедьтесь по торговым точкам на Южном берегу Крыма и проверьте, сколько там стоят овощи», - цитирует Аксенов агентство «Крыминформ».
Он заявил, что в такой ситуации страдают как бюджет полуострова, так и его имидж. «Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», - подчеркнул глава республики.
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