Глава Крыма назвал призыв ПА ОБСЕ к России оскорблением

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал требование Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отказаться от крымского региона проявлением русофобии и прямым оскорблением крымчан.

Он отметил, что никакой правовой основы резолюция не имеет, а воссоединение Крыма с Россией произошло по воле подавляющего большинства населения полуострова и в соответствии с нормами международного права.

«Нет никакой «аннексии», есть свободный выбор свободных людей», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Ранее участники ПА ОБСЕ в Минске приняли декларацию с призывом к России отказаться от Крыма. Российская делегация голосовала против итогового документа.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77 процентов избирателей республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия, Крым
Организации: ОБСЕ
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