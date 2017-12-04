Глава КПРФ предложил вернут на Лубянку памятник Дзержинскому
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил з возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.
С соответствующей инициативой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Зюганов напомнил, что 20 декабря исполняет 100 лет со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК).Он подчеркнул, что Дзержинский играл в этом решающую роль, передает РИА «Новости».
Кроме того, усилия Дзержинского по возвращению детей-беспризорников к нормальной жизни лидер коммунистов назвал одним из крупнейших гуманитарных подвигов ХХ столетия.
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