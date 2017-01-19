Глава ВТБ Костин видит перспективы для укрепления рубля на 10 процентов

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не только не видит предпосылок к ослаблению рубля, но и считает, что российская валюта способна укрепиться на 10 и более процентов.

- Мы считаем, что рубль достаточно стабилен, даже может укрепиться процентов на 10 в перспективе. Поэтому мы не видим большой угрозы для обвала, если, конечно, очень не постараться, - цитирует Костина ТАСС.

Он также заявил, что продажа 10 процентов акций ВТБ не приведет к серьезным изменениям в управлении банком.

- Да, продажа дополнительного пакета акций имеет фискальную задачу, но каких-либо серьезных изменений с точки зрения деятельности банка она не будет иметь, - подчеркнул Костин.