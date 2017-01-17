Глава корпорации Boeing договорился с Трампом по уменьшению цены на «борта №1»

Деннис Мюленбург, возглавляющий корпорацию Boeing, рассказал журналистам о своей встрече с будущим президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждалась оптимизация расходов на производство «борта №1».

- Мы обсудили «борт номер 1», мы обсудили самолет-истребитель. Мы достигли некоторых серьезных успехов в упрощении требований к «борту номер 1», оптимизировав процесс. Это все касается того, что обеспечит лучший самолет по более низкой цене. Я доволен прогрессом, — цитирует Мюленбурга РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее Трамп заявлял, что контракт на поставку новых самолетов для первого отряда будет стоить 4 миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. В корпорации Boeing заявили, что пока что выполняют лишь 170-миллионный контракт с Министерством обороны США по оценке возможностей и спецификаций для новых самолетов.

Также Трамп пригрозил отказаться от F-35 производства Lockheed Martin и выбрать другой самолет для Пентагона, такой как F-18 Super Hornet корпорации Boeing. В пятницу глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон также заявляла, что договоренность о снижении цены на новейшие американские истребители F-35, возможно, будет достигнута в ближайшее время.