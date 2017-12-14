Глава Колпино получил 8 лет колонии за разбой

Суд Санкт-Петербурга приговорил главу Колпино Вадима Иванова к восьми годам колонии строгого режима за участие в разбойном нападении 14-летней давности.

Кроме того, Иванов должен возместить потерпевшим материальный и моральный ущерб на общую сумму 770 тысяч рублей.

В 2003 году наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова предложила своим знакомым Сергею Киржакову, Вадиму Иванову, Дмитрию Большакову и Антону Василенко ограбить свою родную сестру, которая должна была вернуться из Москвы с крупной суммой денег. Ночью 4 октября мужчины встретили сестру Сорокоумовой на лестничной площадке одного из домов, избили ее и отобрали более 1,4 миллиона рублей.

Все соучастники преступления получили реальные тюремные сроки, сообщает «Санкт-Петербург.ру».